Хочу вести свою рубрику

Росія на Донбасі воює значно неукопмлектованими тимчасовими угрупованнями, – британська розвідка Через збройну російську агресію в Україні загинули 318 дітей » Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила: Близько 32 950 (+200) окупантів;

танків — 1449 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 3545 (+17) од.;

артилерійських систем — 729 (+7) од.;

реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.;

засобів ППО — 97 (+0) од.;

літаків — 213 (+0) од.;

гелікоптерів — 179 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 (+0) од.;

крилатих ракет — 129 (+0) од.;

кораблів/катерів — 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2494 (+9) од.;

спеціальної техніки — 55 (+0) од.; Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.