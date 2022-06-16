Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
- Близько 32 950 (+200) окупантів;
- танків — 1449 (+9) од.;
- бойових броньованих машин — 3545 (+17) од.;
- артилерійських систем — 729 (+7) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.;
- засобів ППО — 97 (+0) од.;
- літаків — 213 (+0) од.;
- гелікоптерів — 179 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 (+0) од.;
- крилатих ракет — 129 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2494 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 55 (+0) од.;
Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
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