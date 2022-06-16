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Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

  • Близько 32 950 (+200) окупантів;
  • танків — 1449 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин — 3545 (+17) од.;
  • артилерійських систем — 729 (+7) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.;
  • засобів ППО — 97 (+0) од.;
  • літаків — 213 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 179 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 (+0) од.;
  • крилатих ракет — 129 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2494 (+9) од.;
  • спеціальної техніки — 55 (+0) од.;

Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

16 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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