Белый дом делает «все возможное» для доставки украинского зерна на мировые рынки

Глава украинской делегации, находящейся с визитом в Вашингтоне, выразил опасение, что разминирование портов, на котором настаивает Москва, сделает Украину более уязвимой для нападения со стороны Черного моря
Джон Кирби, официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности, заявил, что вывоз зерна из Украины является «сложным вопросом», но президент Джо Байден «непредвзято относится» к этой проблеме, сообщило в среду агентство «Рейтер».
«Он [президент] делает все возможное, чтобы доставить это зерно на рынок, — сказал Кирби журналистам. — Мы все помним о срочном характере [этого вопроса]».
Джо Байден заявил во вторник, что вдоль границы с Украиной будут построены временные элеваторы, чтобы помочь экспортировать зерно и справиться с растущим глобальным продовольственным кризисом.
Поставки украинского зерна застопорились после вторжения России и последовавшей за этим блокады морских портов, что подстегнуло мировые цены на зерно, растительные масла, топливо и удобрения. Организация Объединенных Наций пытается заключить соглашение по возобновлению экспорта продуктов питания и удобрений из Украины и из России.
Представитель украинских властей выразил в среду опасение по поводу того, что разминирование портов сделает Украину гораздо более уязвимой для возможного российского нападения со стороны Черного моря.
«Наши военные против этого, поэтому у нас очень и очень ограниченный оптимизм в отношении этой модели», — заявил в среду на мероприятии в Вашингтоне украинский парламентарий Давид Арахамия, возглавляющий делегацию, находящуюся с визитом в американской столице.
Арахамия прокомментировал сегодняшнее заявление Москвы: в Кремле в среду сообщили, что Россия предоставила «безопасный проход» для поставок зерна из черноморских портов в Украину, добавив, что Москва не несет ответственности за создание безопасных коридоров, а Турция предположила, что корабли смогут обходить морские мины.
«Мы не несем ответственности за создание безопасных коридоров. Мы сказали, что можем обеспечить безопасный проход, если эти коридоры будут созданы», — заявил сегодня постпред России в ООН Василий Небензя.
«Очевидно, что нужно либо разминировать территорию, которую заминировали украинцы, либо сделать так, чтобы проход судов происходил в обход этих мин», — сказал он журналистам.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее в среду заявил, что на разминирование украинских портов «потребуется некоторое время», но в районах, где нет мин, может быть создан безопасный морской коридор в соответствии с предложением ООН. По его словам, Анкара все еще ожидает реакции Москвы на это предложение.
ООН «тесно сотрудничает с турецкими властями по этому вопросу», заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что для дальнейшего прогресса потребуется «согласие с украинской стороны и с российской стороны».
Чавушоглу обсуждал план ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре на прошлой неделе. Лавров заявил, что Украина несет ответственность за разминирование своих портов для подхода торговых судов.
Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису, обвиняя в этом западные санкции.
Турция, располагающая второй по величине армией в НАТО и значительным военно-морским флотом и имеющая хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, заявила, что готова взять на себя роль в «механизме наблюдения» над экспортом украинского зерна.
Арахамия: Россия использует юридические лица в Грузии для обхода санкций
Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию, посещающую на этой неделе Вашингтон, также заявил в среду, что российские частные лица и компании используют юридические лица, зарегистрированные в Грузии, для обхода западных санкций. Украинская делегация призвала Соединенные Штаты принять меры, не предоставив никаких дополнительных подробностей или конкретных примеров обхода санкций с помощью Грузии.
Посольство Грузии в Вашингтоне заявило, что обвинения «абсолютно не соответствуют действительности».
Арахамия сообщил что украинская делегация, посещающая Вашингтон, должна была провести встречи в Конгрессе, Госдепартаменте и Министерстве финансов по этому вопросу и другим темам.
«Они [россияне] сейчас активно используют грузинские банки, грузинскую финансовую систему, грузинские компании и так далее, — сказал Арахамия, общаясь с журналистами на мероприятии «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов». — Если вы в России находитесь под санкциями, вы заходите в Интернет, регистрируете грузинскую компанию, дистанционно открываете банковский счет и начинаете процессинг».
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