10 интересных фактов о волосах от мастеров ЦирюльникЪ Barbershop

В статье пойдет речь о 10 фактов о мужских волосах, которые специалисты мужской парикмахерской “ЦирюльникЪ Barbershop” собрали специально для вас. Давайте разберемся с ними!

Женские корни волос посажены глубже, чем мужские

Данный факт объясняет то, что мужчины склонны к быстрому облысению, в отличие от красивого пола. У нас есть интересная статья про стрижки на лысеющие головы, если вам это актуально — прочтите.

Волосы состоят из 40 различных химических компонентов

Физиологически один волос состоит из множества полезных веществ — Mn, Na, Br, Cu, Zn, Au, Ag и Pt. Под этот факт прилагается короткая история: французские ученые провели исследование свыше 2000 человек. Люди, которые имели высокий уровень развития интеллекта — содержат в своих волосах больше Cu и Zn.

За сутки волосы растут более чем на 0,4 мм

В месяц волосы увеличиваются на 1-1,5 см. Летом волосы растут быстрее за счет солнца, питания и активного образа, а зимой — медленнее. А что приводит к задержке роста волос?

Стресс; Авитаминоз или гиповитаминоз (отсутствие или недостаток витаминов); Недостаточный водный баланс в организме; Курение и алкоголь; Кофеин; Хронические заболевания и прочее.

За 24 часа выпадает 50-150 волос

Если вы находитесь в данном диапазоне — волноваться нечего, ведь это норма. Однако не стоит заранее радоваться, когда волосы выпадают, то их должны заменить новые. В случае, если вы не наблюдаете на голове наличие волос по типу “антенн” — следует записаться на консультацию к трихологу.

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Женские волосы содержат больше золота, чем мужские

Наука говорит, что 1 г волоса содержит около 0,5 мкг Au, причем женский волос содержит в 5-7 раз больше от данного значения.

Седой волос способен приобрести прежний пигмент

Все мы знаем, что седина — не только признак старости и мудрости. В чрезвычайно стрессовых ситуациях человек может мгновенно поседеть. Ученые из Колумбийского университета доказали, что седина способна приобрести пигмент. Ученые обследовали около 400 волос у 15 человек. В результате было выявлено, что некоторые тестовые образцы имели седину только на концах.

Холодные страны в основном населены людьми с рыжими волосами

Примерно 1— 3 % людей являются обладателями рыжего цвета волос. Они живут в пасмурных и холодных странах. Все зависит от воздействия солнечных лучей и его интенсивности. Из-за того, что в Шотландии солнце светит редко, рыжеватый оттенок возникает за счет дефицита витамина Д.

Волосы не являются уликой

При обнаружении волос на месте преступления или кражи нельзя достоверно определить пол. Для проведения анализа ДНК образец волоса должен иметь живой фолликул. Однако и это не даст 100 % результата в поимке преступника.

Волосы в носу препятствуют проникновению вирусов и бактерий

В мужском носу количество волос прямо пропорционально возрасту, и их численность растет с годами. Многие мужчины предпочитают избавляться от торчащих в носу волос.

Волосы в носу способствуют протекции организма от воздействия вирусов и бактерий, тем самым защищая от многих заболеваний. Придя в “ЦирюльникЪ Barbershop” мастера помогут вам аккуратно удалить длинные волосы из носа с помощью инструментов или специального воска.

Обладатели самых длинных волос — мужчины

Был в Вьетнаме известный травник, который стал обладателем косы в 6,8 метра, но он не удостоился чести попасть в книгу рекордов Гиннесса. В последний раз он стригся, когда узнал о своей серьезной болезни.

А вот Савджибхай Ратва из Индии растил свои волосы более 50 лет. Одни сведения гласят, что его коса было около 18 метров, другие — до 15 метров и не более. Он тратит до 3-х часов на мытье головы.