Зеленський закликав Данію підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час онлайн пресконференції для представників ЗМІ Данії, передає пресслужба ОП.

«Є один фактор, який дуже важливий, де Данія гратиме одну з ключових ролей. Це — кандидатство на члени Європейського Союзу. Тут я дуже хотів би, щоб Данія була б такою ж потужною і об’єднаною з іншими європейськими державами», – зазначив Зеленський.

Він визнав, що в Данії панує скепсис щодо надання Україні кандидатського статусу.

«Те, що виглядає в Європі технічно — це, наприклад, кандидатство, тому що до членства в ЄС ще треба пройти шлях – в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один із факторів міцності нашої держави, мотивації нашого народу, нашої армії. А отже, один із ключових факторів об’єднання нашого народу проти агресії Росії», – наголосив він.

На думку Зеленського, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ.

«Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала — ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС», — сказав він.

Він додав, що продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.

«Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії», — наголосив він.

«Вважаю, що оскільки Україна бореться й захищає спільні з Європейським Союзом цінності, то вона повинна бути як мінімум кандидатом в члени ЄС. Україна давно заслужила бути членом ЄС, але є деякий порядок дій», – підсумував президент.