Замминистра финансов: США и союзники могут ограничить доходы России от нефти

Доходы России от продажи нефти, судя по всему, возросли, несмотря на сокращение экспорта сырой нефти, и США c союзниками должны найти способы сократить доходы Москвы от продажи нефти, возможно, за счет ограничения цен, заявил во вторник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Выступая на слушаниях в подкомитете Сената по бюджетным ассигнованиям, Адейемо заявил, что более высокие цены на нефть компенсировали Москве снижение объемов добычи и экспорта, которые последовали в ответ на российское вторжение в Украину в конце февраля.

Адейемо сказал, что Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками способы ограничения цен, уплачиваемых за российскую нефть, чтобы ограничить выгоды Москвы от повышения стоимости энергоносителей на мировых рынках.

Представитель Минфина отказался сообщать подробности о статусе этих переговоров, заявив, что такая информация будет позже передана сенаторам в рамках секретного брифинга.

«Итак, цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы снизим цену, которую они могут получить от продажи своей нефти в будущем», — сказал Адейемо, добавив, что в противном случае Россия напрямую извлекает выгоду из повышения цен, вызванного ее собственной агрессией против Украины.

Соединенные Штаты запретили импорт энергоносителей из России, но Европейский Союз, сильно зависящий от Москвы, работает над поэтапным введением бойкота, начиная с конца 2022 года.

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не ввел полное торговое эмбарго в отношении России, Адейемо ответил, что такой шаг окажет лишь «в лучшем случае незначительное влияние на экономику России», учитывая ограниченный объем торговли между двумя странами.

Адейемо не сообщил о более широком переходе к вторичным санкциям в отношении стран и компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией. Однако он подчеркнул, что были предприняты некоторые действия против отдельных фирм, в том числе тех, которые обслуживают яхты для российских олигархов, находящихся под санкциями.

Минфин работает над распространением информации о последствиях нарушения санкций среди нефинансовых компаний. По его словам, финансовые учреждения имеют большой опыт соблюдения санкций и понимают их масштабы, а компании, работающие в сфере коммерческих услуг и недвижимости зачастую об этом не подозревают.

Адейемо также сказал, что хочет работать с Конгрессом, чтобы получить больше полномочий по регулированию криптовалютных рынков и бирж, чтобы гарантировать, что цифровые активы не будут использоваться для уклонения от санкций.

«Я сомневаюсь, что эта валюта когда-либо станет основной, но я думаю, что ее будут использовать самые разные субъекты, в том числе некоторые люди, которые хотят незаконно перевести деньги», — сказал Адейемо, имея в виду криптовалюту.