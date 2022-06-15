ВСУ освободили два села на подступах к оккупированному Изюму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов села Спиваковка и Заводы на подступах к оккупированному Изюму Харьковской области. Об этом в эфире ЭспресоTV сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник в среду, 15 июня.

Стрельник указал, что ВСУ наносят оккупантам контрудары и постепенно переходят в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области.

«На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты все так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления наших войск в зоне операции объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТрО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги, освобождая некоторые населенные пункты уже даже в окрестностях Изюма. Это такие села как Спиваковка и Заводы, которые расположены по обоим берегам реки Северский Донец«, — подчеркнул депутат.

Если украинским военным удастся закрепиться на этих рубежах, они смогут продолжить контрнаступление, сказал Стрельник.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня украинские военные отбили штурм Богородичного и Долины на Донбассе.