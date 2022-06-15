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Українські випускники шкіл зможуть скласти спрощене ЗНО в США

Українські випускники шкіл, які опинились у США, зможуть скласти національний мультипредметний тест у двох штатах в період додаткової сесії.

Проведення спрощеного ЗНО уже узгодили з урядом США, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Скласти тест можна буде під час додаткової сесії у місті Глен-Рок, округ Берген штату Нью-Джерсі.

Ще один екзаменаційний центр буде в місті Сакраменто, штат Каліфорнія.

Щоб скласти тестування абітурієнтам у США потрібно дотримуватись такого алгоритму:

  • З 08 до 18 липня обрати екзаменаційний центр в Глен-Рок або Сакраменто і підтвердити участь у додатковій сесії.
  • З 01 до 10 серпня остаточно визначитись із місцем проведення тесту у Глен-Року або Сакраменто.
  • До 12 серпня отримати перепустку з датою та часом початку тестування та місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру.
  • З 16 до 20 серпня прийти до екзаменаційного центру і скласти тест.

Також в УЦОЯО анонсували відкриття екзаменаційних центрів для складання спрощеного ЗНО ще в декількох країнах Європи.

Михайло Загородній

журналіст УП.Життя

15 июня, 2022 | Category: Новости, США, Украина

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