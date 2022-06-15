Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити Зеленський закликав Данію підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС » Українські випускники шкіл зможуть скласти спрощене ЗНО в США Українські випускники шкіл, які опинились у США, зможуть скласти національний мультипредметний тест у двох штатах в період додаткової сесії. Проведення спрощеного ЗНО уже узгодили з урядом США, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Скласти тест можна буде під час додаткової сесії у місті Глен-Рок, округ Берген штату Нью-Джерсі. Ще один екзаменаційний центр буде в місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Ще один екзаменаційний центр буде в місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Щоб скласти тестування абітурієнтам у США потрібно дотримуватись такого алгоритму: З 08 до 18 липня обрати екзаменаційний центр в Глен-Рок або Сакраменто і підтвердити участь у додатковій сесії.

обрати екзаменаційний центр в Глен-Рок або Сакраменто і підтвердити участь у додатковій сесії. З 01 до 10 серпня остаточно визначитись із місцем проведення тесту у Глен-Року або Сакраменто.

остаточно визначитись із місцем проведення тесту у Глен-Року або Сакраменто. До 12 серпня отримати перепустку з датою та часом початку тестування та місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру.

отримати перепустку з датою та часом початку тестування та місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру. З 16 до 20 серпня прийти до екзаменаційного центру і скласти тест. Також в УЦОЯО анонсували відкриття екзаменаційних центрів для складання спрощеного ЗНО ще в декількох країнах Європи. Михайло Загородній журналіст УП.Життя