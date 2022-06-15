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Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом

Танкер для доставки СПГ

Про це пише американське видання Foreign Policy.

Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного добутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського зрідженого природного газу в рамках програми ленд-лізу.

Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сїоду та Північної Африки, йдеться у матеріалі.

Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

15 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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