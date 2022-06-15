Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом

Про це пише американське видання Foreign Policy.

Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного добутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського зрідженого природного газу в рамках програми ленд-лізу.

Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сїоду та Північної Африки, йдеться у матеріалі.

Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.