Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, наголосив Столтенберг

Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню рф, і саме це питання буде обговорюватися в форматі Контактної групи «Рамштайн» уже сьогодні, 15 червня. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ«.

«Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, — це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню», – сказав Столтенберг.Він нагадав, що союзники по НАТО підтримують Україну вже багато років.

«Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі», — додав генсек НАТО.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив на пресконференції, що його країна разом із Німеччиною вже невдовзі будуть готові передати Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, відразу після того, як українські екіпажі завершать тренування.