7 батальйонів армії Білорусі ведуть розвідку та укріплюють позиції Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити » У Центрі стратегічних комунікацій показали, як виглядає місце збиття російської ракети на Тернопільщині Сили протиповітряної оборони у вівторок, 14 червня, збили над Тернопільщиною кілька ворожих ракет. Це — ймовірно ракети старої модифікації Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає «Еспресо.Захід«. Російську ракету на Тернопільщині вдалось збити посеред поля. «За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації. За інформацією Генштабу, одну із ракет вдалось знищити в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України», – йдеться у повідомленні. Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки