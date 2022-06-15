США виділять близько $1 млрд на протикорабельні ракетні системи, снаряди для гаубиць і артилерійські ракети для України

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Білий дім уже сьогодні, 15 червня, оголосить про нову військову допомогу Україні на суму близько $1 млрд. Туди увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Зброя буде включати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасних частин.

Кореспондентам Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо стало відомо про допомогу на 650 млн з протикорабельними ракетами Harpoon.