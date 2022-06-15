Розробляла програмне забезпечення для окупантів на Сході України: у Києві викрили IT-компанію

Про це повідомила СБУ в телеграмі.

«СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів», — зазначили у відомстві.

Отримані кошти керівники окупаційних адміністрацій витрачали на фінансування угруповань «Л/ДНР», які воюють проти України. За допомогою нелегального програмного продукту росіяни перерахували до «бюджету» самопроголошених республік понад 10 млн грн.

Незаконний бізнес організувала «керівниця» компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їхніх комп’ютерних систем. Розробляли й адміністрували програмне забезпечення понад 10 людей. Для маскування їх роззосередили в різних регіонах України, зокрема в ОРДЛО.

Серед основних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.