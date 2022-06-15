Російські танки повинні бути знищені в Україні, бо інакше прийдуть у Прагу»: Зеленський

На цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні до чеського парламенту.

«Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі – всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні! Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна.

І, як у минулому, російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Вони дійшли вже й, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії», – сказав президент України.

Він подякував чеському народу за прихисток тисячам українців, а чеській владі – за допомогу озброєнням. Разом із тим Зеленський попросив у Чехії, яка невдовзі головуватиме в ЄС, підтримати євроінтеграційні прагнення українців.

«Російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об’єднання. Саме це – ідеологічна прошивка російських окупантів. А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати «так» Україні – це також оборона у цій війні», – наголосив президент України.