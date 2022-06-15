Прем’єр Польщі Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні

Прем’єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.

«Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців», — заявив Матеуш Моравецький.

За словами Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз, а не через кілька тижнів, чи місяць.