Порошенко: до кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Віталію Портникову для спільного проекту Радіо Свобода, телеканалів «Еспресо» та «Настоящее Время» «Дороги до свободи»

«Хтось сьогодні вважає, що ми вже перемогли, «давайте будемо говорити, як ми будемо ділити гроші, які прийдуть за «планом Маршалла»… Я у своїх виступах і на Конгресі ЄНП, і в Сопоті (на Європейському фінансовому конгресі) закликав – сконцентруйтесь сьогодні, щоб законодавство щодо ленд-лізу було ухвалено в кожній із країн – членів НАТО. Сконцентруйтеся сьогодні, щоб Україна отримала в повному обсязі весь перелік озброєння. Тому що сьогодні в нас не стоїть задача щось будувати, відновлювати. Ми це точно зробимо. Сьогодні стоїть задача зламати хребет агресору, озброїти наші Збройні Сили і зупинити війну», – пояснює Порошенко.

«Причому це треба зробити до кінця цього року, так само як ми маємо отримати статус країни кандидата в цьому році, і так само як ми маємо забезпечити План дій щодо членства в НАТО. Я на це розраховую», – говорить Петро Порошенко.