Німеччина блокує всі «кругові» поставки НАТО з забезпечення зброєю України

Німеччина блокує всі «кругові» поставки НАТО з забезпечення зброєю України. Саме до такого висновку пришли військові експерти. На разі до сих пір невідомо, чи буде Німеччина поставляти зброю навіть членам НАТО в найближчій перспективі.

Проте це негативно позначається на союзницькому авторитеті Німеччини, оскільки хоча Україна і не є членом НАТО, більшість держав-членів, у тому числі США, беруть участь у підтримці Києва шляхом постачанням зброї. Таким чином, де-факто Україна є елементом безпекової та оборонної політики країн Альянсу, внесок якої, обмежує Німеччина», — констатує Defence24.

Військо Польське не отримає, принаймні у найближчий перспективі, німецькі Leopard 2. Саме на ці машини, хоча б у мінімальній кількості, у Варшаві сподівались після того, як передали понад 240 радянських Т-72 Україні.

Загалом перемовини зайшли у глухий кут і залишається лише сподіватись на позитивні зміни — повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, пише польське Defence24.

Раніше президент країни Анджей Дуда повідомив, що мова йшла навіть про бодай мінімальну кількість Leopard 2 від Німеччини. І не сучасних версій, а Leopard 2A4, які знаходяться на базах зберігання. Але тепер у Польщі констатують, що «не бачать доброї волі» з боку Берліну.

Leopard 2A4 Війська Польского

Цікаво, що поки єдина країна, яка має шанси отримати від Німеччини техніку за так званими «круговими постачаннями» — це Чехія. Прага також відправила значну кількість важкого озброєння, зокрема танки Т-72, але отримає від Берліну лише 15 одиниць Leopard 2A4. І як пише польське видання лише завдяки тому, що має контракт на півсотні Leopard 2A7 за 800 млн євро.

Але, як підкреслив Павло Солох, Польща не буде сидіти склавши руки та чекати на рішення Німеччини та звернув увагу на візит голови міноборони до Південної Кореї, а також нагадав, що Варшава замовила американські Abrams.

Leopard 2PL — Польща має власну модернізацію, яка виготовляється з Leopard 2A4

Також польське аналітичне оборонне видання окремо розкритикувало Німеччину за відсутність реальної допомоги Україні. Своєю чергою Defense Express вже склав детальний список, як Берлін робить все можливе для того, щоб не постачати важке озброєння. Але справа в тому, що німецький уряд також фактично блокує «кругові постачання». Зокрема тепер Греція не хоче передавати свої БМП-1, поки не побачить обіцяні БМП Marder.

«Позиція уряду Німеччини, і зокрема канцлера, мабуть, викликана політикою, яка передбачає обмеження підтримки України до найнижчого рівня, яке суспільство та ключові союзники (США) зможуть витримати. Можливо через бажання в майбутньому відновити економічні зв’язки з Росією.