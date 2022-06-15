Netflix снимет реалити-шоу на основе «Игры в кальмара»

Компания Netflix планирует создать на основе культового сериала «Игра в кальмара» реалити-шоу с крупнейшим в истории ТВ финальным выигрышем – по крайней мере, так заявляют в компании. Шоу будет носить название «Игра в кальмара: Вызов».

В отличие от сюжета сериала, где ставкой была жизнь, участникам реалити-шоу будет грозить лишь лишение шанса на получение приза в размере 4 млн 560 тыс долларов – по заявлению Netflix, крупнейшего денежного выигрыша в истории ТВ.

«Игра в кальмара», трансляция которого началась в сентябре 2021 года, стал наиболее популярным сериалом в истории Netflix: за первые 28 дней показа зрители посмотрели 1 млрд 650 млн часов. Сериал рассказывает об участниках странной игры, которые ведут борьбу за гигантскую сумму денег.

Реалити-шоу будет состоять из десяти эпизодов, в которых будут использованы командные игры, показанные в сериале. Съемки будут происходить в Великобритании, в них изначально будут принимать участие только англоязычные игроки.