«Не все так однозначно»: Папа Франциск пожалів Путіна

Про це він сказав у розмові з медіа, що відбулася в травні, а була опублікована 14 червня, повідомляє Vaticannews.

Понтифік вважає, що, говорячи про війну, необхідно відкинути «схему Червоної шапочки», де Червона шапочка – добра, а вовк – злий.

«Тут немає метафізично добрих і злихб. Виходить на яв щось глобальне, з елементами, які дуже переплетені між собою», – сказав Франциск. Папа розповів, що за кілька місяців до російської агресії зустрічався з одним главою держави, і той сказав, що стурбований кроками НАТО. «Вони гавкають біля дверей Росії, не розуміючи, що росіяни – імперіалісти й не дозволять жодній чужоземній потузі наблизитися до них».

Папа Римський припустив, що війна була певним чином або спровокованою, або ж не вдалося їй запобігти.

«Хтось може сказати мені в цьому контексті: то ти є прихильником Путіна! Ні, я не є ним. Це спрощення та помилка стверджувати так. Я просто є проти применшування складної ситуації розподіленням на добрих і поганих, не замислюючись над корінням і над інтересами, а вони є дуже складними», – сказав Франциск.

Крім того, Папа згадав про зустрічі з біженцями, які втікають від війни, зокрема про свою зустріч з дружинами оборонців Азовсталі, які просили втрутитися, щоби врятувати захисників Маріуполя.

«Це жінки з дітьми, чоловіки яких там воюють. Молоді та красиві жінки. Але я запитую себе: що трапиться, коли згасне ентузіазм допомагати? Хто тоді заопікується цими жінками? Ми повинні дивитися далі, крім конкретних дій в цей момент, і думати, як ми їх підтримуватимемо, аби вони не потрапили в тенета торгівлі людьми, не були визискувані, бо стерв’ятники вже кружляють.

Україна спеціалізується на тому, щоб переживати поневолення та війни. Це багата країна, яку завжди обрізали, розділяли на шматки бажанням тих, хто хотів заволодіти нею, щоб визискувати. Історія немовби приготувала Україні долю бути геройською країною. І коли бачимо це геройство, воно зворушує наше серце. Це – працьовитий народ, який, водночас, пишається своєю землею», – сказав Франциск.