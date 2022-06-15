«Не можна гаяти час, мы розбудуємо потужну українську армію» — Глава Пентагону

Українська армія стане потужнішою, та зможе перемогти у війні — заявили в Брюсселі.

Очільники оборонних відомств більше 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть участь в засіданні Контактної групи з оборони України, яку проводять США в Брюсселі. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін окремо привітав Еквадор, Грузію та Молдову, які приєднались до цієї групи.

«Не можна гаяти час, — сказав очільник оборонного відомства США. — Ми поглибимо нашу підтримку для українських збройних сил в теперішній боротьбі і розбудуємо їхню силу проти завтрашніх небезпек».

Остін закликав країни мобілізувати додаткову допомогу для України тепер, коли Росія зорієнтувалась на захопленні Донбасу і використовує далекобійні системи, щоб подолати позиції в Україні. Наразі США працюють над забезпеченням для України вогневих спроможностей значної дальності, бронетехніки та оборони узбережжя, додав Остін.

Надання США Україні HIMARS і систем запуску ракет значно посились оборонні спроможності України, зауважив Остін, особливо поряд з наданням ракетних систем з Великої Британії та інших союзників.

Минулого тижня, радник українського президента Зеленського Михайло Подоляк закликав у Twitter забезпечити «паритет важкої зброї». Подоляк перелічив зброю необхідну Україні, включаючи 1000 гаубиць, 300 систем запуску ракет, 500 танків, 2000 броньованих машин та 1000 дронів.

Напередодні засідання заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

Остін відзначив прогрес, який було досягнуто з часу минулої зустрічі групи, що відбулась три тижні тому: «Союзники надають пускові системи «гарпун» і ракети, щоб зміцнити оборону узбережжя України, Велика Британія надає пускові системи М-270, проводить тренування для українських військових. Деякі наші союзники та партнери надають гаубиці та артилерійські боєприпаси, а українські сили це використовують для захисту Донбасу». До України продовжують надходити танки та гелікоптери, додав посадовець.

Міністр оборони України Олексій Резніков бере участь в засіданні. В середу Резніков також виступає на засіданні міністрів оборони країн НАТО, яке триває в Брюсселі.