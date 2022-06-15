НАТО матиме заздалегідь розподілені сили у східних регіонах Альянсу, – Столтенберг

Вперше з часів Холодної війни НАТО матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах.

Про це повідомив Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі в Брюселі, повідомляє CNN.

Йдеться про розміщення на східних кордонах НАТО заздалегідь визначених сил та озброєння.

Столтенберг зазначив, що це дозволить ефективно реагувати на загрози в регіоні.

Фото на тему: Єнс Столтенберг/НАТО

“Це саме те, над чим ми працюємо з Німеччиною, але ми очікуємо, що всі союзники зроблять подібні пропозиції, щоб дозволити заздалегідь призначені сили, які тренуються і відповідають за оборону конкретних територій“, – сказав він.

Нагадаємо, ще на початку квітня у Литві підкреслили готовність розташувати у себе постійні військові бази, для контролю безпеки регіону. Про це йшлося на зустрічі командувача Збройних сил Литви Вальдемара Рупшиса з начальником штабу Армії США Джеймсом Макконвілем.

Водночас на початку червня у Балтійському морі стартували масштабні військові навчання “BALTOPS 22”.

Кораблі під час навчань “BALTOPS”. Червень 2022. Фото: ЗМІ Швеції

Участь у “BALTOPS” беруть Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США.

Ці навчання визначають, як можливість для країн-союзників та країн-партнерів провести спільні тренування в морі, у повітрі та на землі, покращуючи сумісність та досвід спільної роботи.

А також це можливість запевнити жителів регіону, що НАТО готове захищати себе.