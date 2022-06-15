Из китайского МИДа уволили главного «защитника» России

Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн — один из немногих работников МИДа, публично выступавший в защиту России после вторжения в Украину, — был уволен из министерства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского правительства.

Лэ Юйчэн владеет русским языком и работал в Советском Союзе, а затем стал третьим человеком МИДа, когда Россия и Китай активно сближались. Теперь он переведен на должность замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Решение Пекина полностью удалить Лэ Юйчэна из системы МИДа может отражать обеспокоенность лидеров Коммунистической партии тем, что Китай слишком сблизился с Россией, которая вторглась в Украину и нанесла ущерб связям с Западом и всей мировой экономике», — говорит Нил Томас, аналитик по Китаю в Eurasia Group.

Возможно, китайскому МИДу теперь нужны лидеры, более склонные к развитию отношений с США и Евросоюзом, рассуждает он, оговариваясь, что истинные причины отставки Лэ Юйчэна установить невозможно из-за закрытости китайских политических элит.

Лэ Юйчэн считался одним из главных претендентов на пост главы МИДа КНР вместо 68-летнего Ван И. Тот может пойти на повышение и занять пост члена политбюро, заменив уходящего на пенсию 72-летнего Ян Йечи.

В марте, вскоре после российского вторжения, Лэ Юйчэн обвинил США в развязывании войны в Украине. Он заявил, что на трагедии наживаются «аморальные и безответственные» торговцы оружием, банкиры и магнаты.

В апреле на встрече с послом России в Пекине Андреем Денисовым он пообещал, что Китай сохранит «стратегические отношения» с Кремлем, каким бы ни был международный политический ландшафт.

Скорее всего, карьера Лэ Юйчэна завершается, говорит Томас из Eurasia Group: в следующем году ему исполнится 60, и поскольку министерский пост ему уже не светит, ему придется уйти на пенсию.