Британия скоро завершит поставку Украине РЗСО — министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече со своим норвежским коллегой заявил, что поставки в Украину британских систем залпового огня (РСЗО) вскоре должны быть завершены.

Уоллес также упомянул о ракетах «Гарпун», которые СМИ перечисляют в списке входят в новый транш военной помощи США Украине.

Уоллес подчеркнул, что британская версия ракеты немного отличается от американской и предназначена для запуска с корабля. Британии придется удостоверится, что ее ракеты будут совместимы с американскими установками, отметил Уоллес.

Речь предположительно идет о трех РСЗО, но официально эта цифра пока не была подтверждена. США поставляют ВСУ четыре системы РСЗО Himars.