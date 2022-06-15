Битва за Сєвєродонецьк: росіяни продовжують наступ, точаться бої в центрі, але місто не відрізане

Війська РФ продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, але українські захисники контролюють частину міста, в центрі тривають бої. Тому говорити, що місто повністю відрізане – не можна.

Про це повідомив глава Сєвєродонецької ВДА Олександр Стрюк під час телемарафону.

“Намагаються штурмувати місто, намагаються наступати з кількох напрямків. Зважаючи на те, що мости підірвані, ворог вважає, що він психологічно тисне на наших військових”, – зазначив Стрюк.

Крім того, він повідомив, що ЗСУ контролюють промислову зону, а бої йдуть за центр міста.

Водндочас, за його словами, на момент загострення боїв у місті залишалося приблизно 10 тисяч мирних жителів.

“Підрив мостів значно все ускладнив. Шляхи відходу достатньо небезпечні, але є. Тому говорити про те, що місто повністю відрізане не можна, але логістика значно ускладнилася”, – наголосив голова ВДА.