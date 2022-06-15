Арнольд Шварценеггер призвал европейские страны отказаться от покупки российских энергоносителей

Арнольд Шварценеггер выступил с обращением к лидерам европейских стран, призвав их отказаться от покупки российских энергоносителей.

Заявление американского актера и экс-губернатора Калифорнии прозвучало на климатическом саммите Austrian World Summit, проходившем в столице Австрии Вене.

«Взгляните на трагедию в Украине, – сказал Шварценеггер. – Мы все в ужасе от того, что видим в новостях каждый день. Но будем честны: 1300 ракет, которые Россия выпустила по городам Украины за первые два месяца войны, стоили 7,7 млрд евро. Это много. За это время Европа заплатила России 44 млрд евро за энергоносители».

«На наших руках кровь, потому что мы финансируем эту войну, – заявил актер, призывая лидеров стран отказаться от покупки российского топлива. Он также подчеркнул, что у мировых лидеров есть «все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемые энергоносители в прошлом, а теперь и нравственные обязательства, чтобы эти технологии применить».

«Мы в долгу перед украинскими детьми, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах», – сказал Шварценеггер.

Речь бывшего губернатора Калифорнии также опубликовал в своем Твиттере и советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, призвав страны обеспечить Украину вооружением для борьбы с российским вторжением. «Мы не можем поправить прошлое, но можем построить будущее», – заявил Подоляк.

Заявление Шварценеггера поддержал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поблагодаривший американского актера в своем обращении к участникам саммита. В своем заявлении Гутерриш увязал последствия энергетического кризиса, которому способствовала война в Украине, со спецификой существующей системы производства и потребления энергии.

«Война доказала печальный урок: наш энергетический баланс нарушен, – отметил генеральный секретарь. – Если бы мы в прошлом вкладывали большие средства в возобновляемые источники энергии, мы не были бы так сильно зависимы от нестабильности рынков ископаемого топлива».

Обращение Шварценеггера стало далеко не первым его заявлением, посвященным критике российской агрессии в Украине. В видео, опубликованном в марте 2022 года, актер и политик обратился к своим «дорогим российским друзьям», а также «российским солдатам, которые сейчас служат в Украине», начав свое обращение с рассказа о своем отношении к России и воспоминаниях о встрече с кумиром своей юности, советском атлете Юрии Власове.

«Из-за своей жестокости, Россия теперь изолирована от сообщества государств, – сказал Шварценеггер. – Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину и российским руководством, воюющим ради завоевания». В заключении актер назвал эту войну «незаконной» и выразил свою поддержку россиянам, выступающим, несмотря на репрессии, против войны: «Вас задерживают. Вас сажают. Вас бьют. Вы – мои новые герои».

На момент публикации этой заметки видео в Твиттер-аккаунте Шварценеггера посмотрели свыше 37 миллионов человек.