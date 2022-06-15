​Шольц не захотів націоналізувати колишню «дочку» Газпрому, щоб не дратувати Путіна, — Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував націоналізацію колишньої «дочки» російського «Газпрому» Gazprom Germania, яка перебуває під тимчасовим управлінням енергетичного регулятора країни.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Шольц стурбований тим, що таке рішення «може роздратувати президента РФ Путіна» і призвести до припинення постачання російського газу.

Тому поки що уряд Німеччини вирішив просто посилити контроль над Gazprom Germania. Компанія, яка управляє великою частиною газових сховищ та газотранспортної системи Німеччини, буде перейменована в Securing Energy for Europe GmbH. А термін роботи зовнішньої адміністрації буде продовжено на невизначений термін.

Крім того, німецький уряд через державний банк KfW надасть компанії кредит в розмірі 10 млрд євро для стабілізації фінансового становища та забезпечення надійності постачань.

Gazprom Germania володіє декількома газосховищами у Німеччині. Вона також володіє компанією Wingas, яка забезпечує великих промислових споживачів. Має роздрібний бізнес у Великій Британії, контролюючи п’яту частину ринку комерційного газу країни.