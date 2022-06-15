Євросоюз домовився про експорт ізраїльського газу замість російського

Про це повідомляє Associated Press.

За угодою Ізраїль відправлятиме більше газу по трубопроводу до єгипетського LNG-терміналу в Середземному морі. Єгипет має можливості для його зрідження. Потім зріджений газ через море на танкерах транспортуватимуть в Європу.

«Це – особливий момент. Я дуже тепло вітаю підписання цієї історичної угоди», – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з міністрами енергетики Єгипту та Ізраїлю.

«Минулого року Європейський Союз імпортував приблизно 40% свого газу з Росії, і через це відчував труднощі з введенням санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Ізраїль має два експлуатаційних газових родовища біля свого середземноморського узбережжя, які разом містять приблизно 690 млрд кубометрів природного газу. Третя морська бурова установка перебуває в розробці», – йдеться в матеріалі АР.

Угода буде вигідною і для Єгипту, великі газові потужності якого в Середземному морі майже не працювали з часу повстання в країні проти Хосні Мубарака в 2011 році. Протягом останніх років уряд Єгипту відремонтував і модернізував об’єкти. У 2018 році Єгипет підписав угоду на 15 мільярдів доларів з ізраїльською компанією Delek Drilling та її американським партнером Noble Energy щодо транспортування природного газу.