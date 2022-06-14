Зеленський у будь-який момент готовий говорити з Путіним про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в будь-який момент готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них щодо закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.

Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ

Пряма мова: «Якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так про це говорять, я їм не вірю, але щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямі.

Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені, чесно кажучи, все одно, якщо РФ готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій. В будь-який момент до такого формату я особисто готовий».

Деталі: При цьому він підкреслив, що «сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться або ні, тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ і за військових РФ».

Президент зазначив, що щодня підтримка українським суспільством будь-якого діалогу з Росією зменшується, бо «віри немає».

«Але я вважаю, що, як би не було складно, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну», – сказав він.