В Вашингтоне открылся Музей памяти жертв коммунизма

«Стать свидетелем рождения коммунизма, террора Ленина и Сталина, узнать о ГУЛАГax, а также вдохновиться героическими историями тех, кто боролся против самой смертоносной идеологии, когда-либо созданной человеком» – так анонсируют создатели открывшийся в Вашингтоне Музей памяти жертв коммунизма.

Музей памяти жертв коммунизма – это своего рода памятник и одновременно просветительское учреждение, которое рассказывает истории преступлений, совершенных коммунистическими режимами. Однако музей не ограничивается лишь историей, а также демонстрирует современность – ведь коммунистическая идеология в той или иной форме до сих пор процветает в некоторых странах Азии и Южной Америки.

«Более 100 миллионов человек были убиты коммунистическими режимами за последние сто лет, как при Сталине, так и в целом при Советской власти, при Мао и его преемниках в Китае и, конечно же, на Кубе, в Венесуэле и во Вьетнаме, в Северной Корее и других коммунистических режимах, – говорит президент Фонда памяти жертв коммунизма Эндрю Бремберг. – К сожалению, очень много людей просто не знают об этом факте. Кроме того, полтора миллиарда человек сегодня все еще живут при коммунистическом режиме. Мы хотим, чтобы наши посетители осознали для себя, что такое коммунистическое угнетение. Здесь они узнают об идеологии коммунизма. Они узнают о жестокости, обо всех депортациях и арестах, о ГУЛАГе, о страданиях, а также об угнетении общества в целом».

Открытие этого музея стало кульминацией более чем трех десятилетий работы команды историков, архитекторов и художников, а также результатом пожертвований тысяч людей. Основателем музея выступил Мемориальный фонд жертв коммунизма – некоммерческая организация, образованная в 1993 году актом Конгресса США с целью «предоставления американцам образовательных сведений об идеологии, истории и наследии коммунизма».

«История коммунизма представлена в хронологическом порядке, начиная с большевистской революции 1917 года и вплоть до наших дней, – рассказывает директор нового музея Элизабет Спэлдинг. – В галереях музея также представлены различные концепции, чтобы объяснить, каково было жить при коммунистическом режиме, быть жертвой коммунизма, и информация о самом коммунизме, чтобы посетители из США или других стран смогли понять, что такое коммунизм, и как он привел к многочисленным жертвам».

Сталинские ГУЛАГи, Катынь, Голодомор, культурная революция Мао Цзэдуна и режим Красных кхмеров Пол Пота – история и география коммунистического террора охватывает все континенты.

Доктор политических наук, сооснователь Фонда памяти жертв коммунизма Ли Эдвард считает, что международные события последнего времени демонстрируют необходимость вести просветительскую работу о коммунизме и об опасностях этой идеология.

«К сожалению, Китай продемонстрировал, чем он является на самом деле — режимом, управляемым Коммунистической партией и стремящимся сделать Китай сверхдержавой номер один в мире, – считает Эдвард. – И мы можем видеть, как Китай занимается геноцидом уйгуров, как подавляется свобода слова в Гонконге, как Китай угрожает Тайваню, как он начинает предпринимать шаги в Южно-Китайском море, которые напрямую затрагивают национальные интересы США».

Кроме того, российская агрессия против Украины напрямую связана с империалистическими замашками и коммунистической идеологией Путина, убежден доктор Эдвард:

«Путин 16 лет проработал в КГБ, обучаясь у них. Они сформировали его личность. Путин очень хочет создать еще одну Российскую империю. И я уверен, что Путин хорошо знаком с цитатой Мао Цзэдуна «Политическая власть вырастает из ствола пистолета». Ведь именно такую политику он ведет прямо сейчас, нацеливая оружие на народ Украины».

В музее, помимо постоянных, будут и временные экспозиции. Сейчас, например, проходит выставка, посвященная протестам 1989 года на площади Тянь Ань Мэнь в Пекине.