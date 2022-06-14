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В ЄС занепокоїлись, що війна в Україні може загострити проблеми з наркотиками

Вторгнення Росії в Україну може створити в Європі нові проблеми в контексті незаконного обігу наркотиків, спричинивши зміну маршрутів контрабанди та потенційно піддаючи впливу наркотиків більше людей, передає стрічка новин.

Європейський центр моніторингу наркотиків і наркозалежності (EMCDDA) заявив у своїй щорічній доповіді, що багато людей, які зазнали «сильного психологічного стресу» під час конфлікту, можуть бути більш вразливими до проблем зловживання психоактивними речовинами в майбутньому.

Наркоторговці можуть перейти на альтернативні маршрути, щоб уникнути районів із підвищеною присутністю сил безпеки, у той час як служби охорони здоров’я в європейських країнах, особливо тих, що межують з Україною, ймовірно, стануть більш напруженими, оскільки споживачі наркотиків, які рятуються від конфлікту, потребують підтримки.

Занепокоєння щодо впливу міжнародних подій на проблеми з наркотиками в Європі виникли в той час, коли вживання психоактивних речовин повертається до рівня, що був до пандемії, повідомляє EMCDDA.

14 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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