Українська ППО 14 червня збила три російські крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря

У проміжку від 12:20 до 13:20 Повітряні Сили Збройних Сил України збили три крилаті ракети (ймовірно «Калібр»), запущені по території України з акваторії Чорного моря
Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних силах ЗСУ.
Як зазначено в повідомленні, одну з ракет вдалося знищити із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) у районі відповідальності Повітряного командування «Центр», ще дві – зенітними ракетними комплексами в зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України.
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