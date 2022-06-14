Зеленський у будь-який момент готовий говорити з Путіним про закінчення війни У Шотландії почали підготовку до нового референдуму про незалежність від Великої Британії » Українська ППО 14 червня збила три російські крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря У проміжку від 12:20 до 13:20 Повітряні Сили Збройних Сил України збили три крилаті ракети (ймовірно «Калібр»), запущені по території України з акваторії Чорного моря Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних силах ЗСУ. Як зазначено в повідомленні, одну з ракет вдалося знищити із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) у районі відповідальності Повітряного командування «Центр», ще дві – зенітними ракетними комплексами в зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України.