Син мільярдера Воррена Баффета пожертвував для ЗСУ майже 3 млн доларів та приїхав в Україну

Говард Баффет пожертвував для військових України 2.7 млн доларів і приєднався до списку знаменитостей-благодійників, які допомагають Україні.

Про це повідомив Говард Баффет під час інтерв’ю американському каналу CNBC.

Благодійні кошти переказали на американську організацію “Spirit of America”, яка підтримує українців, які захищають батьківщину від російської агресії.

Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів на потреби територіальної оборони України (ТрО).

Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних Сил України на передовій.

Працівник американської організації “Spirit of America”. Фото з альбому організації

В інтерв’ю на американському каналі CNBC Говард Баффет закликав підтримувати Україну:

“Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них“, – сказав Баффет молодший.

Говард – син мільярдера Воррена Баффета. Говард очолює фундацію “Howard G. Buffett Foundatio”n та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway.

Робота “Howard G. Buffett Foundation” спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.

Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. 8 червня, він зустрівся із президентом України.

Володимир Зеленський та Говард Баффет. Червень 2022. Україна. Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема запропонував йому долучитися до проєкту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало американських знаменитостей приєднались до допомоги Україні.