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Росія завдала авіаударів по Запоріжжю зі штурмовика Су-25 та гелікоптерів Мі-8 й Ка-52

Су-25 росія

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю у фейсбук.

«Населені пункти Малинівка Темирівка і Успенівка противник обстріляв з РСЗВ «град». По Кам’янському і Малих Щербаках завдано ударів з Су-25 та двох гелікоптерів Мі-8, а по населеному пункту Зелене Поле з гелікоптера Ка-52″, – йдеться у повідомленні.

Росія зосередила основні зусилля  на утриманні раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені сил, щоб уникнути вогневого ураження з боку України, зазначають Сили оборони.

Крім того, противник вдосконалював інженерне обладнання лінії оборони та у окремих районах проводив повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

За даними Запорізького краю, основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі  Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.

Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств. В місті Енергодар співробітники так званої «народної міліції» під загрозою використання зброї, захопили приміщення оператора зв’язку ТОВ «Інтернет Сервіс Груп», вказали Сили оборони.

Крім того, в селі Кам’янка Пологівського району військовослужбовці рф викрали автомобіль місцевого жителя.

Росія на окупованій території продовжує викрадати людей: у Токмаку, Енергодарі та селі Костянтинівка Мелітопольського району окупанти викрали трьох чоловіків та жінку, місце перебування їх невідомо.

14 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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