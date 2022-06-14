РФ випробовує нові зразки забороненої зброї в Україні

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

«Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому, дійсно, є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї. Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків», — сказала Маляр

Вона зазначила, що РФ порушує всі норми і звичаї війни.