Пора заняться ремонтом — купите строительную вышку Virastar

Настало лето и в наше сложное непростое время стоит задуматься не только об отдыхе. Время ремонта и восстановления вашего жилища, будь то квартира, офис или дом включает в себя и ряд работ, при которых крайне необходимо иметь строительную вышку. Обыкновенная строительная вышка либо специализированная используется на монтажных и декоративных работах и отличные вышки от производителя Virastar вы можете приобрести в https://virastar.ua/katalog/vyshki-tury , а служить они вам будут долго и решат целый ряд задач по ремонту или декорированию. Впрочем, стоит и уделить больше внимания и рассказать поподробнее какие вышки и для чего следует применять.

Задачи по монтажу и декорированию помещений.

Строительная вышка-тура как правило имеет решетчатую структур и по своей конструкции позволяет производить быструю сборку разборку на месте ремонта или монтажа. Перевозится такая вышка автомобильным транспортом, размещаясь довольно компактно в обыкновенном фургоне. Вышка может иметь как простую сборную конструкцию, так и телескопическую. Но что наиболее важно — все вышки имеют горизонтальную опорную поверхность с ограждением. Это обеспечивает как удобство выполнения работ, так и достаточную безопасность монтажников. Работы на вышке-туре осуществляются с монтажного помоста, который крепится в верхней части конструкции. Помост комфортно размещает не только строителей, но и необходимое оборудование и материалы, выдерживая достаточно солидную нагрузку. Однако нагрузку на помост необходимо уточнять в технической документации, которая соответствует конкретной строительной вышке и не стоит помост перегружать дополнительной нагрузкой, что может сказать на долговечности и надежности всей вышки-туры.

Вышки VIRASTAR используемые для строительства и ремонта обеспечивают работу на максимальной высоте до 22 м., что покрывает практически все потребности в таковых видах высотных работ. Строительные вышки можно легко передвигать, поскольку конструкции оснащены колесами с тормозами. Они легко перевозятся и надежно фиксируются.

Сервис и высокая ликвидность вышек от Virastar

Компания Virastar обеспечивает весь необходимый цикл продажи и сервиса вышек-тур, включая дополнительный заказ необходимых деталей, а также гарантийное обслуживание. Заказывая лестницу-туру, вы получаете необходимую консультацию от специалистов с огромным опытом работы. Все ваши задачи будут решены в срок, а вы сэкономите свое время и деньги, заказывая товар по Украине и в Киеве. Отдельно стоит отметить высокую ликвидность строительной вышки-туры, которая является востребованным товаром, и вы легко сможете ее перепродать после окончания работ, или даже сдавать в аренду.