Популярні бренди кондиціонерів у Львові

Популярні бренди кондиціонерів у Львові

Завдяки порівнянню параметрів та аналізу відгуків користувачів можна виділити декілько брендів кондиціонерів, які вважаються найнадійнішими. До цього списку входять виключно побутова техніка, розрахована на охолодження невеликих приміщень, квартир, офісів та невеликих магазинів.

Варто вивчити переваги кожного, щоб кондиціонер купити у Львові на довгі роки ефективної експлуатації.

Panasonic

Panasonic – це японський виробник, обладнання якого має широкі функціональні можливості, а також такі переваги:

використання технології «Aerowings» для керування потоками повітря, що забезпечує швидке створення ідеального мікроклімату;

керування кондиціонером можливе за допомогою пульта, Wi-Fi блоку або мобільного ПЗ;

наявність самодіагностики, що запобігає помилкам роботи механізму, скорочує кількість поломок та продовжує службу техніки;

покриття внутрішнього блоку кондиціонера Soft Mate запобігає накопиченню пилу;

у більшості моделей є функції авторестарту, очищення повітря, гарячий запуск для зимового сезону авторегулювання положення жалюзі тощо.

Якщо потрібен недорогий, малошумний та довговічний кондиціонер, можна вибрати цього виробника.

LG

Кондиціонери ЛЖ рекомендовані для придбання, тому що вони:

довели свою надійність та тривалий період експлуатації;

якісні датчики функціонують безперебійно;

обігрівають та охолоджують приміщення в широкому температурному діапазоні;

очищають повітря на кількох рівнях, а також знезаражують та іонізують його;

великим досягненням є контроль інтелектуальної системи за рівнем потужності під час роботи кондиціонера, спираючись на погодні умови;

у моделях кондиціонерів можна знайти такі функції як автозапуск, осушення повітря в режимі DRY, безшумний нічний режим, таймер вимкнення спліт-системи, авто зміна режимів тощо.

Кліматична техніка LG асоціюється у спеціалістів зі стабільною та ефективною роботою.

Leberg

Кондиціонери Leberg забезпечують комфорт у будинку спекотним літом, вологою осені та морозною зимою, завдяки наступним особливостям:

Magic Swing – це режим, при якому кондиціонер запам’ятовує положення жалюзі для комфортного мікроклімату;

Turbo режим дозволяє дуже швидко знизити температуру приміщення (за 15 хв на 3-5 градусів);

режим Sleep робить роботу техніки безшумною;

супер щільні, довговічні фільтри затримують 80% пилу, також ці фільтри можна мити;

є функція самоочищення кондиціонера та безліч додаткового функціонала.

Кліматична техніка Леберг вважається енергозберігаючою. Крім цього кондиціонери працюють на еко-фреоні безпечному для екології.