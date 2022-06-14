НАТО будет вынуждено включится в войну на стороне Украины — генерал Уэсли Кларк

НАТО будет вынуждено включится в войну на стороне Украины. Об этом заявил генерал Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий союзными силами США и НАТО в Европе, во время дискуссии в Евро-Атлантическом совете, передает «Голос Америки».

«Вот что нужно сейчас украинцам: 300 РСЗО (MLRS — ракетных систем залпового огня), 500 танков, 2000 бронетранспортеров, а у нас этого нет, — зачитал справку генерал, продолжая, — этого нет в наличии на складах в Варшаве. Этого нет в наличии и для производства в Украине. В 90-х Соединенные Штаты разработали план, согласно которому силы НАТО и 25 000 американских военнослужащих были введены в Югославию. Мы обратились к англичанам, французам, немцам, русским и туркам. Они это приняли. Мы остановили войну. Пришло время вернуться к урокам, которые мы извлекли: давайте объявим о начале вмешательства НАТО. Агрессор приближается, и давайте остановим его, но это невозможно сделать без НАТО. Дипломаты любят спорить об условиях, но все начинается с мужества политических лидеров, лидеров стран Запада»

С ним полностью согласен Филип Бридлав, генерал (в отставке), бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

«Украина сильно уступает по вооружению. Я слышал про соотношение десять к одному. Украинским подразделениям приходилось приостанавливать стрельбу, потому что им не хватало снарядов. Изнурительное противостояние наносит огромный урон обеим армиям, но Украина не может позволить себе такие потери» — рассказал Филип Бридлав

Филип Бридлав перечислил конкретные незамедлительные меры, которые Запад должен предпринять в ближайшее время:

«Нам необходимо немедленно приложить целенаправленные усилия для поставки беоприпасов и вооружений в Украине. Нам необходимо действовать очень быстро. Я слышал, что есть соображения подождать, пока обучение ВСУ не завершится, прежде чем мы начнем поставки. Давайте начнем перемещать боевые комплекты на поле боя уже сейчас. А когда обучение будет завершено, украинцы смогут сразу же начать его использовать»