Национализацию активов Проминвестбанка и бывшего Сбербанка приостановили в мае: до сих пор не конфисковано 25,6 млрд грн

Взыскание активов «дочек» российских банков, выведших с рынка в начале полномасштабной войны, приостановилось 19 мая

Об этом сообщила Экономическая правда со ссылкой на данные Национального банка.

«Процесс изъятия активов «МР банка» (ранее «Сбербанк») и «Проминвестбанка», принадлежавших российским государственным «Сбербанку и ВЭБ.РФ» приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет», – сообщает портал.

Именно 19 мая вступил в силу специальный закон, вводивший в действие решение СНБО о взыскании активов этих банков, но с тех пор – ни одного процесса в этом вопросе.

Как отметили в Нацбанке, речь идет об 11,065 млрд грн от МР Барнка (бывший «Сбербанк»), а также 259,2 млн грн – от Проминвестбанка. Также конфискации подлежат 8540205 ОВГЗ на общую номинальную стоимость 8,54 млрд грн.

Изъятые активы «дочек» российских банков должны поступить на спецсчет в Нацфонд инвестиций, созданный правительством 31 марта.

Там отмечают, что конфискованные у «МР банка» и «Проминвестбанка» активы должны поступить на специальный счет, который должен открыть государственное предприятие «Национальный фонд инвестиций», созданное правительством еще 31 марта. Как следует из ответа Нацбанка, пока этот счет открыт не был.

«Мы ожидаем, что конфискация произойдет как можно быстрее. Убеждены, что активы банков, принадлежащих государству-агрессору, должны работать в пользу Украины», — добавили у регулятора.