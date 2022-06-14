На Запоріжжі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, — військовий експерт

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«На деяких ділянках Запоріжжя росіяни вкопали свої старі танки Т-62. Це, мабуть, перше раціональне рішення: замість того, щоб цей металолом древній посилати в бій, перетворили його на вогневі точки. Такі дії означають, що російські загарбники готуються до затяжної оборони, а також до контрнаступу українського війська», — сказав він.

Киричевський додав, що просування ЗСУ в напрямку контрнаступу є позитивним, проте поки що відстані, на яку вдалось відсунути окупантів замало, аби припинити обстріли по населених пунктах Запоріжжя.

«Уже були повідомлення про те, що на Запоріжжі ЗСУ відсунули окупантів на 5 км. Навіть якщо це така відстань, але є факт, що українське військо відсунули окупантів до кордону, це означає, що план росіян про взяття під контроль Запорізької області розвалюється. Проте, на жаль, 5 км — це наразі мало, щоб артилерія ворога не змогла добивати до населених пунктів Гуляйполе та Оріхове», — зазначив експерт.