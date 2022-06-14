В ЄС занепокоїлись, що війна в Україні може загострити проблеми з наркотиками Китай використовує Путіна для залякування Заходу, — Юрій Луценко » На Тернопольщине и Львовщине ракетные атаки 14 июня, в Тернопольской и Львовской областях было слышно несколько взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 12:44 Об этом сообщает Еспресо.tv. Сначала взрывы прогремели в Тернопольской области. «Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности», — написал в своем телеграмм-канале городской голова Тернополя Сергей Надал. Впоследствии в местных телеграмм-каналах появилась информация и о взрывах на Львовщине. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил , что в области работает ПВО. Пока информации о пострадавших и погибших нет.