На Тернопольщине и Львовщине ракетные атаки

14 июня, в Тернопольской и Львовской областях было слышно несколько взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 12:44
Об этом сообщает Еспресо.tv.
Сначала взрывы прогремели в Тернопольской области.
«Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности», — написал в своем телеграмм-канале городской голова Тернополя Сергей Надал.
Впоследствии в местных телеграмм-каналах появилась информация и о взрывах на Львовщине.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил , что в области работает ПВО.
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