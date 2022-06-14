 
«  
  »

На Тернопольщине и Львовщине ракетные атаки

14 июня, в Тернопольской и Львовской областях было слышно несколько взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 12:44

Об этом сообщает Еспресо.tv.

Сначала взрывы прогремели в Тернопольской области.

«Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности», — написал в своем телеграмм-канале городской голова Тернополя Сергей Надал.

Впоследствии в местных телеграмм-каналах появилась информация и о взрывах на Львовщине.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил , что в области работает ПВО.

Пока информации о пострадавших и погибших нет.

14 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  