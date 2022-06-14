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Легалізація канабісу: комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт

Легалізація канабісу: комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт №7457 про регулювання обігу канабісу в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комітету.

“Документ розроблено з метою надати доступ нашим громадянам до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни”, — ідеться в дописі.

У комітеті вирішили рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт у порядок денний та ухвалити його за основу з урахуванням потреби внесення змін, які не розглянули в першому читанні, а також скоротити наполовину строк подання пропозицій і поправок під час підготовки до другого читання.

14 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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