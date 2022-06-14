Китай використовує Путіна для залякування Заходу, — Юрій Луценко

Боєць Збройних сил України розповів про це в етері телеканалу «Еспресо».

«На сьогодні лише Путін думає, що він — самостійний цар. Насправді Путін — холуй хана з Пекіну. Велика китайська панда використовує сибірського ведмедя, по лікоть у крові, для залякування західного світу», — зазначив Луценко.

Політик додав, що розпад путінської імперії є неминучим — це тільки питання часу.

«Китай хоче торгувати, але має на ланцюгу варварську, криваву й агресивну тварюку, яку використовує у своїх потребах. Розпад російської імперії є неминучим. Путін давно помер. Лише питання, коли буде опубліковано некролог агресора і його імперії», — зауважив Юрій Луценко.