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Китай використовує Путіна для залякування Заходу, — Юрій Луценко

Генеральний прокурор України 2016-2019 рр Юрій Луценко висловив думку, що Китай використовує президента країни-агресорки Російської Федерації Володимира Путіна для залякування Заходу

Боєць Збройних сил України розповів про це в етері телеканалу «Еспресо».

«На сьогодні лише Путін думає, що він — самостійний цар. Насправді Путін — холуй хана з Пекіну. Велика китайська панда використовує сибірського ведмедя, по лікоть у крові, для залякування західного світу», — зазначив Луценко.

Політик додав, що розпад путінської імперії є неминучим — це тільки питання часу.

«Китай хоче торгувати, але має на ланцюгу варварську, криваву й агресивну тварюку, яку використовує у своїх потребах. Розпад російської імперії є неминучим. Путін давно помер. Лише питання, коли буде опубліковано некролог агресора і його імперії», — зауважив Юрій Луценко.

14 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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