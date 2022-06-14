Американці та НАТО будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги, – конгресмен Майкл Маккол

На цьому наголосив конгресмен-республіканець Майкл Маккол, передає «Голос Америки».

Політик назвав ситуацію на фронті російсько-української війни критичною та наголосив в необхідності якнайшвидших поставок озброєння для України.

«Ми повинні дати українцям артилерію більшої дальності, щоб вони могли не лише гідно зустріти росіян, але, сподіваюся, перевершити їх. Мене хвилює, що чим більше часу піде на передачу Україні цієї новітньої зброї, тим довше може тривати цей конфлікт. Але я вас запевняю, що американці та наші союзники з НАТО будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги», – зазначив Маккол.

Вирішення конфлікту за столом переговорів він вважає сумнівною перспективою.

«Зараз багато людей говорить про можливість переговорів. Але це складно через воєнні злочини, звірства, які ми бачили в Бучі і бачимо в Маріуполі. Стрілки годинника складно повернути назад.

Чи почали б ви вести переговори з Гітлером, щоб віддати йому Чехословаччину та Польщу в обмін на мир? Я думаю, що Путін своїми воєнними злочинами настільки переступив межу, що це дуже ускладнюватиме переговори», – наголосив конгресмен.

Майкл Маккол – член Республіканської партії США. З 2005 року він представляє в Конгресі Техас. У 2017 році Маккол відвідав Україну, зокрема був на Донбасі.