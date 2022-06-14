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JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили операции с госдолгом РФ Ворог вдарив ракетами по Одещині, всі збиті » 32 500 окупантів вже знищено Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 32 500 військових, 1 434 танки та 3 503 бойових броньованих машин. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали: особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 434 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11) од,

артилерійських систем – 721 (+3) од,

РСЗВ – 229 (+3) од,

засобів ППО – 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) од,

крилатих ракет – 125 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од,

спеціальної техніки – 54 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.