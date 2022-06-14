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32 500 окупантів вже знищено

Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 32 500 військових, 1 434 танки та 3 503 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 434 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11) од,
  • артилерійських систем – 721 (+3) од,
  • РСЗВ – 229 (+3) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3) од,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

14 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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