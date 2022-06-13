У Міноборони Китаю заявили, що не вважають Росію союзником та не постачають їй зброю » ЗСУ знищили цілу БТГр «Вагнера» в Стаханові — Том Купер ЗСУ знищили цілу БТГр «Вагнера» в Стаханові, про це пише відомий австрійський військовий аналітик Том Купер. Російської армії не вистачає людських ресурсів: Дворніков і Жидко (російські генерали) зігнали під Слов’янськ і Сєвєродонецьк всі сили, а інші захоплені території залишили майже без оборони. Враховуючи наслідки обстрілу українцями стадіону у Стаханові, де було знищено цілу БТГр ПВК «Вагнер»… росіянам знадобиться не менше кількох днів для відновлення сил та продовження свого наступу», – вважає австрійський військовий аналітик Том Купер.