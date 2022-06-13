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ЗСУ знищили цілу БТГр «Вагнера» в Стаханові — Том Купер

ЗСУ знищили цілу БТГр «Вагнера» в Стаханові, про це пише відомий австрійський військовий аналітик Том Купер.

Російської армії не вистачає людських ресурсів: Дворніков і Жидко (російські генерали) зігнали під Слов’янськ і Сєвєродонецьк всі сили, а інші захоплені території залишили майже без оборони. Враховуючи наслідки обстрілу українцями стадіону у Стаханові, де було знищено цілу БТГр ПВК «Вагнер»… росіянам знадобиться не менше кількох днів для відновлення сил та продовження свого наступу», – вважає австрійський військовий аналітик Том Купер.

13 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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