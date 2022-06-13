Залужний закликав допомогти Україні отримати більше 155-мм артилерії

Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії — наголосив Валерій Залужний у черговій розмові зі своїм американським колегою — Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Головнокомандувач ЗС України повідомив у Facebook.

Залужний поінформував Міллі про поточну оперативну обстановку. Він зауважив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області, де масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ЗСУ продовжують утримувати позиції.

«Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта», — наголосив Валерій Залужний.

Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворог перекинув до 7 батальйонно-тактичних груп. Попри щільний вогонь, ЗСУ вдалося зупинити противника.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи українських сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Сили оборони України ведуть вогонь у відповідь.

На окремих напрямках ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій.

«Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання — у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм. Також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби та проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі та зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо. Ми обмінялися думками про хід передачі та застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни та обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації», — повідомив генерал Валерій Залужний.