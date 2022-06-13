Война в Украине ведет к росту ядерных арсеналов во всем мире

Как полагают аналитики из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), война в Украине усилила напряженность в отношениях между ядерными державами, а их ядерные арсеналы в ближайшее время начнут расти впервые со времен холодной войны, причем риск применения такого оружия стал самым высоким за последние деятилетия.

«Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, — утверждает в ежегодном отчете директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван, — и это очень тревожная тенденция».

Действительно, уже на третий день с начала войны в Украине, которую Кремль упорно называет “специальной военной операцией”, российский президент Владимир Путин привел ядерные силы страны в состояние повышенной боеготовности.

Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом – в общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности, это примерно на 550 больше, чем у США. А вместе на долю России и Америки приходится более 90% всех боеголовок в мире.

Впрочем, как отмечает SIPRI, за ними стремится Китай, который в ближайшиее время намерен поставить в строй около 300 новых пусковых ракетных шахт.

И хотя, по данным SIPRI, общее число боеголовок с января 2021 по январь 2022 сократилось с 13080 до 12705, как минимум 2 тыс. из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности.