У Міноборони Китаю заявили, що не вважають Росію союзником та не постачають їй зброю

Міністр оборони КНР Вей Фенхе заявив, що Китай ніколи не постачав зброю Росії у її війні проти України.

Про це йдеться у заяві Вей Фенхе під час виступу на конференції з безпеки «Shangri-La Dialogue».

У Китаї вважають, що переговори між НАТО та РФ зможуть покласти край війні в Україні.

Крім того, Вей Фенхе запевнив, що Китай не має ніяких пактів із Росією.

«Дозвольте мені прояснити, що стосується українського питання, Китай ніколи не надавав жодної матеріальної підтримки Росії», — сказав Вей, відповідаючи на питання про тісніші зв’язки Китаю з Москвою.

Китай опинився під пильною увагою через його можливу підтримку Росії після спільної заяви в лютому, яка встановлює «безмежні» стратегічні відносини між Москвою та Пекіном, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони КНР назвав китайсько-російські відносини партнерством, а не союзом.

«Це партнерство не націлено на якусь третю країну», — сказав він, додавши, що відносини та співпраця Китаю з Росією «продовжуватимуть зростати».

Крім цього, Фенхе додав, що КНР поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.