Russian losses from 3 month: 213 planes, among others Польща збудувала 140 кілометрів захистної стіни на кордоні з Білоруссю » Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня Про це повідомляє La Stampa. За інформацією видання, візит Макрона, Драгі та Шольца до української столиці відбудеться вже цього тижня — у четвер, 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн. Офіційно жодна з країн поки це не підтвердила.