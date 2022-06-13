Росіяни втратили вже 213 літаків на війні

Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1432 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,
- артилерійських систем – 718 (+3) од,
- РСЗВ — 226 (+0) од,
- засоби ППО — 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+1) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 585 (+3),
- крилаті ракети — 125 (+0),
- кораблі /катери — 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2460 (+5) од,
- спеціальна техніка — 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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