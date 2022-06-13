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Боррель прояснив основні цілі підтримки України у війні У загарбників є частковий прогрес у просуванні до Слов’янська, проте вони терплять невдачі під час штурму Лисичанська, — ISW » Росіяни втратили вже 213 літаків на війні Російські окупаційні війська 12 червня втратили ще один літак, а загальна кількість вже 213. Джерело: Генштаб Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали: особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1432 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,

артилерійських систем – 718 (+3) од,

РСЗВ — 226 (+0) од,

засоби ППО — 97 (+0) од,

літаків – 213 (+1) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 585 (+3),

крилаті ракети — 125 (+0),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2460 (+5) од,

спеціальна техніка — 54 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.