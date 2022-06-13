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Росіяни втратили вже 213 літаків на війні

Російські окупаційні війська 12 червня втратили ще один літак, а загальна кількість вже 213.

ДжерелоГенштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1432 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,
  • артилерійських систем – 718 (+3) од,
  • РСЗВ — 226 (+0) од,
  • засоби ППО — 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+1) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 585 (+3),
  • крилаті ракети — 125 (+0),
  • кораблі /катери — 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2460 (+5) од,
  • спеціальна техніка — 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

13 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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