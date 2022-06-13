Резінков назвав орієнтовні терміни поставок РСЗВ для України

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Economist, передає УНІАН.

За його словами, на низці ділянок фронту росіяни мають в десятки разів більше одиниць зброї, ніж ЗСУ.

Він повідомив, що реактивні системи залпового вогню прибудуть «незабаром… можливо, через тиждень, можливо, два».

Резніков зазначив, що Україна потребує їх у великій кількості, і чи погодяться союзники їх надіслати, може залежати від реакції РФ.

Він спростовував занепокоєння західних військових щодо того, Україна може не мати можливості засвоїти нову техніку так швидко, як хотілося б. Міністр наголосив, що ЗСУ освоїли західну артилерію за два тижні.

«Як сказав пан Черчілль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу», — зазначив Резніков.